В Грузии объявили 4—11 мая нерабочими днями из-за коронавируса
- Reuters
«Межведомственный координационный совет принял решение выдать рекомендацию работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. 4—11 мая по всей Грузии объявлены выходными», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского правительства.
Правительство призвало граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы не допустить ещё большего числа заболеваний.
6 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил в Facebook, что у него диагностировали заболевание COVID-19.