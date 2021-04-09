В Грузии объявили 4—11 мая нерабочими днями из-за коронавируса

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Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии объявил 4—11 мая нерабочими днями в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Грузии объявили 4—11 мая нерабочими днями из-за коронавируса
  • Reuters

«Межведомственный координационный совет принял решение выдать рекомендацию работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. 4—11 мая по всей Грузии объявлены выходными», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского правительства.

Правительство призвало граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы не допустить ещё большего числа заболеваний.

6 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил в Facebook, что у него диагностировали заболевание COVID-19.

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