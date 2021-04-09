В Италии за сутки умерли более 700 человек из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что всего скончались 113 579 человек.
Вместе с этим за последние 24 часа в стране выявили 18 938 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число зарегистрированных больных достигло 3 736 526.
Ранее Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) дало разрешение на использование вакцины компанией Janssen-Cilag — фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson.