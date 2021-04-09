В Италии за сутки умерли более 700 человек из-за COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 718 человек.
В Италии за сутки умерли более 700 человек из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что всего скончались 113 579 человек.

Вместе с этим за последние 24 часа в стране выявили 18 938 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число зарегистрированных больных достигло 3 736 526.

Ранее Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) дало разрешение на использование вакцины компанией Janssen-Cilag — фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить