В Италии за сутки умерли более 700 человек из-за COVID-19

За сутки в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 718 человек.

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что всего скончались 113 579 человек.

Вместе с этим за последние 24 часа в стране выявили 18 938 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число зарегистрированных больных достигло 3 736 526.

Ранее Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) дало разрешение на использование вакцины компанией Janssen-Cilag — фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson.