Экс-советник первого президента России поделился воспоминаниями о принце Филиппе
- Reuters
В 1994 году Шевченко участвовал в организации официального визита Елизаветы II и её супруга в Москву. В беседе с Life.ru он заявил, что подготовка была очень тщательной, приходилось переделывать всё по несколько раз.
Как отметил Шевченко, визит оставил наилучшие впечатления, а сами супруги — «приятнейшая и интереснейшая пара».
«У них есть русские корни, и, несмотря на то что их ближайшие родственники погибли у нас, он всё равно мечтал жить в России», — добавил Шевченко.
9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.
Президент России Владимир Путин, а также лидеры других стран и организаций выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.