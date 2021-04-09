Экс-советник первого президента России поделился воспоминаниями о принце Филиппе

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Экс-глава службы протокола президента СССР, бывший советник первого президента России Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о британском принце Филиппе.
Экс-советник первого президента России поделился воспоминаниями о принце Филиппе
  • Reuters

В 1994 году Шевченко участвовал в организации официального визита Елизаветы II и её супруга в Москву. В беседе с Life.ru он заявил, что подготовка была очень тщательной, приходилось переделывать всё по несколько раз.

Как отметил Шевченко, визит оставил наилучшие впечатления, а сами супруги — «приятнейшая и интереснейшая пара».

«У них есть русские корни, и, несмотря на то что их ближайшие родственники погибли у нас, он всё равно мечтал жить в России», — добавил Шевченко.

9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

Президент России Владимир Путин, а также лидеры других стран и организаций выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.

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