В МИД России оценили запрос Байдена на выделение Пентагону $715 млрд

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что американский президент Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону $715 млрд в рамках бюджета на 2022 год. Данные средства, как предполагается, должны покрывать в том числе «противодействие Китаю и России», а также модернизацию средств ядерного сдерживания.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до $26,9 трлн», — написала она.

Ранее сообщалось, что Байден просит конгресс выделить Пентагону $715 млрд в рамках бюджета на 2022 год, часть средств должна покрывать в том числе «противодействие Китаю и России». Общая сумма бюджета, предложенного Байденом, составляет $1,52 трлн.