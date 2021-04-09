В МИД России оценили запрос Байдена на выделение Пентагону $715 млрд
- globallookpress.com
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до $26,9 трлн», — написала она.
Ранее сообщалось, что Байден просит конгресс выделить Пентагону $715 млрд в рамках бюджета на 2022 год, часть средств должна покрывать в том числе «противодействие Китаю и России». Общая сумма бюджета, предложенного Байденом, составляет $1,52 трлн.