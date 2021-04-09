В Словении с 12 апреля отменят комендантский час и ослабят карантин

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Власти Словении приняли решение об отмене комендантского часа и смягчении карантинных ограничений после завершения общенационального локдауна 12 апреля.
В Словении с 12 апреля отменят комендантский час и ослабят карантин
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Янеза Поклюкара.

По словам министра, с понедельника будет отменён действовавший в период с 22:00 до 05:00 по местному времени комендантский час, впервые введённый 20 октября 2020 года.

Также правительство вернётся к системе «светофора», согласно которой карантинные ограничения будут постепенно отменяться по мере улучшения эпидемиологических показателей.

предусматривающей постепенную отмену карантинных ограничений по мере улучшения эпидемиологических показателей.

Со следующей недели вся территория Словении окажется в «красной» фазе, предусматривающей открытие горнолыжных курортов, непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м, музеев и библиотек.

Ранее сообщалось, что Румыния продлила на 30 дней режим тревоги в связи с пандемией.

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