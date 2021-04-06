В МИД России прокомментировали задержание журналистов CNN

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали задержание журналистов CNN во Владимирской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств.

«Полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», — указали в дипведомстве.

В МИД добавили, что, по имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала находились среди других людей на проезжей части, ведущей к исправительному учреждению.

«На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали», — добавили в ведомстве.

Ранее полиция задержала несколько человек у колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный. Среди задержанных оказались журналисты CNN.