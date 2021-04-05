Венесуэла запросит помощи ООН для обезвреживания мин на границе с Колумбией
«(Глава МИД) Хорхе Арреаса направляет сообщение генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о немедленной экстренной помощи ООН, чтобы они привезли всю технику для обезвреживания заминированных полей, оставленных этими «нерегулярными» группами, убийцами и наркоторговцами из Колумбии», — приводит РИА Новости слова Мадуро.
Вооружённые силы Венесуэлы 21 марта начали операцию против вооруженных групп из Колумбии в приграничном штате Апуре.
Были уничтожены несколько лагерей, изъято оружие, задержаны десятки человек. Погибли военные Венесуэлы, в том числе подорвавшись на минах.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что правительство Колумбии не желает заботиться о своем народе во время продолжающейся пандемии коронавируса.