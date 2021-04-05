Венесуэла запросит помощи ООН для обезвреживания мин на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится за помощью в ООН для обезвреживания мин, которые в приграничном районе оставили колумбийские вооруженные группы.

«(Глава МИД) Хорхе Арреаса направляет сообщение генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о немедленной экстренной помощи ООН, чтобы они привезли всю технику для обезвреживания заминированных полей, оставленных этими «нерегулярными» группами, убийцами и наркоторговцами из Колумбии», — приводит РИА Новости слова Мадуро.

Вооружённые силы Венесуэлы 21 марта начали операцию против вооруженных групп из Колумбии в приграничном штате Апуре.

Были уничтожены несколько лагерей, изъято оружие, задержаны десятки человек. Погибли военные Венесуэлы, в том числе подорвавшись на минах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что правительство Колумбии не желает заботиться о своем народе во время продолжающейся пандемии коронавируса.