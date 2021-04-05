Венесуэла запросит помощи ООН для обезвреживания мин на границе с Колумбией

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится за помощью в ООН для обезвреживания мин, которые в приграничном районе оставили колумбийские вооруженные группы.

«(Глава МИД) Хорхе Арреаса направляет сообщение генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о немедленной экстренной помощи ООН, чтобы они привезли всю технику для обезвреживания заминированных полей, оставленных этими «нерегулярными» группами, убийцами и наркоторговцами из Колумбии», — приводит РИА Новости слова Мадуро.

Вооружённые силы Венесуэлы 21 марта начали операцию против вооруженных групп из Колумбии в приграничном штате Апуре.

Были уничтожены несколько лагерей, изъято оружие, задержаны десятки человек. Погибли военные Венесуэлы, в том числе подорвавшись на минах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что правительство Колумбии не желает заботиться о своем народе во время продолжающейся пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить