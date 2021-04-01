Чили закроет границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

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Власти Чили приняли решение закрыть границы с 5 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.
Чили закроет границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
  • РИА Новости

«Выезд за границу будет ограничен в течение 30 дней как для чилийских граждан, так и для иностранцев-резидентов... Въезд иностранцев-нерезидентов в Чили будет запрещён также в течение 30 дней», — говорится в заявлении.

Исключение будет сделано для чрезвычайных ситуаций и для передвижения грузового транспорта. Водители грузовых машин смогут пересекать границу только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что более пяти миллионов жителей страны привились от коронавируса.

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