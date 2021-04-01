СВР прокомментировала попытки дискредитировать российские вакцины в ЕС

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В Службе внешней разведки России прокомментировали отказ Евросоюза признавать попытки еврочиновников дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Там заявили, что Брюссель не нашёл аргументов по существу.

«В пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации обратили внимание на то, что заявление СВР России от 30 марта о подходе Евросоюза к вакцинации населения не осталось незамеченным в Брюсселе. Представитель ЕС в комментарии РИА Новости отказался признавать, что попытки некоторых еврочиновников дискредитировать российскую вакцину от коронавируса несут угрозу здоровью и жизням сотен тысяч европейцев», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Такая реакция Евросоюза, считают в СВР, вызвана затрагиванием больной для него темы.

«Брюссель не нашёл аргументов по существу, а лишь отметил в нашем заявлении отсутствие ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения», — сказали там.

30 марта руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российские вакцины от COVID-19.

Он подчеркнул, что одним из ярких проявлений этого является недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом всё возрастающей угрозы жизням граждан ЕС.

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