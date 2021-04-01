На Кубе в марте зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19

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На Кубе по итогам марта зарегистрировано максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
На Кубе в марте зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19
  • РИА Новости

«Март завершился рекордным числом заболевших с начала (пандемии. — RT) COVID-19», — написал кубинский лидер в Twitter.

Он призвал продолжать строгое выполнение мер санитарной безопасности: соблюдать социальное дистанцирование, правила личной гигиены и использовать маски.

В то же время Диас-Канель отметил успешный ход кампании по вакцинации населения острова.

«44 010 добровольцев в рамках третьего этапа клинических испытаний (национальной вакцины от коронавируса. — RT) Soberana 02 в столице страны уже получили первую прививку», — заявил кубинский лидер.

Как уточняет ТАСС, 31 марта на Кубе был зарегистрирован 1051 случай коронавирусной инфекции, что стало самым высоким суточным показателем для республики с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 75 263.

Ранее стало известно, что Куба планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавируса в июне.

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