В Роспотребнадзоре не прогнозируют окончания пандемии COVID-19 в 2021 году

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Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев считает, что пандемия коронавируса в мире, скорее всего, не закончится в 2021 году.
В Роспотребнадзоре не прогнозируют окончания пандемии COVID-19 в 2021 году
  • Reuters

«Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание её объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств», — приводит РИА Новости его слова. 

Малеев уточнил, что о сезонности COVID-19 свидетельствуют данные прошлого лета, когда «и в России, и в других странах было мало заболевших».

«Не исключено, что и в этом году будет так же», — добавил специалист.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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