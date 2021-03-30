В ЮАР рассказали о второй фазе вакцинации от коронавируса

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось по телевидению, рассказал о второй фазе вакцинации от коронавируса.

«Вторая фаза вакцинации начинается с середины мая, прививки смогут сделать люди старше 60 лет и лица из группы повышенного риска», — цитирует его ТАСС.

Глава ЮАР отметил, что уже закуплено 11 млн доз вакцины Johnson & Johnson, а также есть договорённость о получении 20 млн доз вакцины Pfizer. Вместе с этим идут переговоры о других вакцинах.

«Цель правительства состоит в том, чтобы обеспечить вакцинацию в стране 41 млн человек», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca.