В НАТО отчитались о сопровождении самолётов России 29 марта

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Истребители НАТО в понедельник, 29 марта, десять раз поднимались на перехват российских военных самолётов в районе Северной Атлантики, Северного, Чёрного и Балтийского морей, заявили в альянсе.
В НАТО отчитались о сопровождении самолётов России 29 марта
  • Reuters

«Всего самолёты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолётов вблизи воздушного пространства альянса менее чем за шесть часов», — говорится в пресс-релизе.

По данным НАТО, были сопровождены российские Ту-95, Ту-160, Ил-38, а также ещё «три военных самолёта».

В альянсе отметили, что российские самолёты не нарушали границы НАТО и их перехват был осуществлён в соответствии со стандартными протоколами безопасности.

29 марта в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а ещё два дальних противолодочных самолёта Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей, а также над акваторией Северо-Восточной Атлантики.

Согласно информации Северного флота, для сопровождения Ту-142 в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

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