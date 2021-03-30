В НАТО отчитались о сопровождении самолётов России 29 марта
- Reuters
«Всего самолёты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолётов вблизи воздушного пространства альянса менее чем за шесть часов», — говорится в пресс-релизе.
По данным НАТО, были сопровождены российские Ту-95, Ту-160, Ил-38, а также ещё «три военных самолёта».
В альянсе отметили, что российские самолёты не нарушали границы НАТО и их перехват был осуществлён в соответствии со стандартными протоколами безопасности.
29 марта в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а ещё два дальних противолодочных самолёта Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей, а также над акваторией Северо-Восточной Атлантики.
Согласно информации Северного флота, для сопровождения Ту-142 в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.