В США заявили о планах «оживить партнёрство» с Украиной

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан передал украинской стороне сообщение о планах администрации американского лидера Джо Байдена «оживить стратегическое партнёрство» с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора Салливана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Он (Салливан. — RT) также передал, что администрация Байдена намерена вновь оживить наше стратегическое партнёрство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ», — отмечается в сообщении.

Ранее в Киеве сообщили, что Ермак во время разговора с советником президента США по нацбезопасности призвал Вашингтон активнее содействовать мирным переговорам по ситуации в Донбассе.