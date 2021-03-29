В США заявили о планах «оживить партнёрство» с Украиной

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан передал украинской стороне сообщение о планах администрации американского лидера Джо Байдена «оживить стратегическое партнёрство» с Украиной.
В США заявили о планах «оживить партнёрство» с Украиной
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора Салливана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Он (Салливан. — RT) также передал, что администрация Байдена намерена вновь оживить наше стратегическое партнёрство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ», — отмечается  в сообщении.

Ранее в Киеве сообщили, что Ермак во время разговора с советником президента США по нацбезопасности призвал Вашингтон активнее содействовать мирным переговорам по ситуации в Донбассе.

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