В Сирии три пункта пропуска приостановят работу из-за обстрелов

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В Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо будет приостановлена работа трёх пунктов пропуска с 30 марта в связи с тем, что боевики обстреливают гуманитарные коридоры и блокируют передвижение граждан. 
В Сирии три пункта пропуска приостановят работу из-за обстрелов
  • AFP

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

Он рассказал, что в районах, прилегающих к пунктам пропуска «Саракиб» и «Мизнас» в провинции Идлиб и «Абу-Зейдин» в провинции Алеппо, которые были открыты при содействии российского ЦПВС, продолжает ухудшаться обстановка.

«Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной Вооружённым силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода», — цитирует Карпова РИА Новости.

Он отметил, что «в сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей».

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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