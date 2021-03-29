Первая партия вакцин от COVID прибыла в Косово

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Первая партия препарата для иммунизации AstraZeneca, полученная через международную программу COVAX, прибыла в Косово.

Как сообщает РИА Новости, первую партию вакцин с начала пандемии в аэропорту Приштины лично встречали премьер Альбин Курти и министр здравоохранения Арбен Витиа.

Прибыло 24 тысячи доз AstraZeneca, предоставленных UNICEF через международную программу COVAX.

По данным Института общественного здоровья в Косово с населением около 1,8 миллиона человек с начала пандемии к воскресенью было выявлено 87 981 случай COVID-19, из которых 914 за предыдущие сутки.

Ранее сообщалось, что Армения закупила партию вакцины AstraZeneca.

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