Первая партия вакцин от COVID прибыла в Косово

Первая партия препарата для иммунизации AstraZeneca, полученная через международную программу COVAX, прибыла в Косово.

Как сообщает РИА Новости, первую партию вакцин с начала пандемии в аэропорту Приштины лично встречали премьер Альбин Курти и министр здравоохранения Арбен Витиа.

Прибыло 24 тысячи доз AstraZeneca, предоставленных UNICEF через международную программу COVAX.

По данным Института общественного здоровья в Косово с населением около 1,8 миллиона человек с начала пандемии к воскресенью было выявлено 87 981 случай COVID-19, из которых 914 за предыдущие сутки.

Ранее сообщалось, что Армения закупила партию вакцины AstraZeneca.