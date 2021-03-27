В Индии за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса
Об этом сообщает ANI News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
За сутки в Индии скончался 291 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 161 240. Ещё 11 295 023 заболевших вылечились.
Как отмечает ТАСС, данный прирост является наибольшим в Индии с 16 октября, когда был выявлен 63 371 случай COVID-19. При этом число зафиксированных за сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом также стало самым высоким с 30 декабря прошлого года, когда умерли 299 человек.