В Индии за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 62 258 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 11 908 910.

Об этом сообщает ANI News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За сутки в Индии скончался 291 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 161 240. Ещё 11 295 023 заболевших вылечились.

Как отмечает ТАСС, данный прирост является наибольшим в Индии с 16 октября, когда был выявлен 63 371 случай COVID-19. При этом число зафиксированных за сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом также стало самым высоким с 30 декабря прошлого года, когда умерли 299 человек.