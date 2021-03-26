Патрушев рассказал об ограничении доступа к технологиям в ряде стран

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что некоторые страны намеренно ограничивают доступ развивающихся государств к передовым технологиям.
Патрушев рассказал об ограничении доступа к технологиям в ряде стран
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Как передаёт ТАСС, об этом Патрушев сказал по итогам заседания Совбеза России. 

«Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности под председательством российского лидера Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».

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