Патрушев рассказал об ограничении доступа к технологиям в ряде стран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что некоторые страны намеренно ограничивают доступ развивающихся государств к передовым технологиям.

Как передаёт ТАСС, об этом Патрушев сказал по итогам заседания Совбеза России.

«Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности под председательством российского лидера Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».