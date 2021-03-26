Патрушев рассказал об ограничении доступа к технологиям в ряде стран
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Как передаёт ТАСС, об этом Патрушев сказал по итогам заседания Совбеза России.
«Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности под председательством российского лидера Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».