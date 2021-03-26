Захарова рассказала о ходе консультаций с Антоновым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о ходе консультаций с послом России в США Анатолием Антоновым.

Она сообщила, что консультации «идут активнейшим образом в Государственной думе».

«По итогам консультаций, которые очень интенсивно проходят, будет сформирован подход к двусторонним отношениям. Я не думаю, что нужно комментировать это сейчас, потому что он только прибыл и уже приступил к этой работе. Но потом это сделаем обязательно», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу.

Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.