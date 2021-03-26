Меркель прокомментировала участие Байдена в саммите ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров Евросоюза с участием американского президента Джо Байдена заявила об общих подходах США и ЕС в отношении Китая, России и Турции.

«У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн... касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией», — приводит РИА Новости слова Меркель.

Она подчеркнула, что Байден «особо затронул» тему взаимоотношений Запада с Турцией.

По словам канцлера, лидеры ЕС надеются, что Джо Байден посетит Европу летом для участия в встрече НАТО.

«Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», — добавила Меркель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Байден принял участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза.