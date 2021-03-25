В Госдепе приветствуют санкции Канады в отношении россиян

Госсекретарь США Энтони Блинкен поприветствовал решение Канады ввести санкции в отношении российских официальных лиц.

«США приветствуют канадские санкции в отношении девяти россиян, вовлечённых в попытку покушения на Алексея Навального, его последующее тюремное заключение и усмирение российских протестующих», — написал он в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.

Посольство России в Оттаве заявило, что очередные антироссийские санкции абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны.