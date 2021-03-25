В Госдепе приветствуют санкции Канады в отношении россиян

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поприветствовал решение Канады ввести санкции в отношении российских официальных лиц.
В Госдепе приветствуют санкции Канады в отношении россиян
  • Reuters

«США приветствуют канадские санкции в отношении девяти россиян, вовлечённых в попытку покушения на Алексея Навального, его последующее тюремное заключение и усмирение российских протестующих», — написал он в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.

Посольство России в Оттаве заявило, что очередные антироссийские санкции абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны.

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