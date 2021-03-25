Замглавы МИД России совершил рабочую поездку в Гвинею-Бисау

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в ходе рабочего визита в Гвинею-Бисау был принят президентом страны Умару Сисоку Эмбало, министром обороны Санджи Фати, а также провёл консультации с главой МИД Сузи Карлой Барбозой.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе состоявшихся бесед был предметно обсуждён весь комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бисайских отношений, в том числе в условиях продолжающейся пандемии COVID-19».

«При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Бисау на активизацию политического диалога, укрепление торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. В этом контексте были уточнены направления продвижения взаимовыгодного делового партнёрства и реализации совместных проектов в сферах геологоразведки и разработки месторождений минерального сырья, сельского хозяйства, рыболовства и инфраструктуры. Особое внимание было уделено вопросам внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Бисау по актуальной международной и африканской проблематике с упором на задачи скорейшего урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в Сахаро-Сахельском регионе, ЦАР, Мали и Ливии. Был подчёркнут неизменный настрой на конструктивное сотрудничество в рамках ООН и других международных форматов в борьбе с терроризмом, экстремизмом, пиратством, наркотрафиком и другими вызовами современности», — говорится в сообщении.

Также «в практическом ключе рассмотрены процесс выполнения решений первого саммита Россия — Африка, прошедшего в октябре 2019 г. в Сочи, а также некоторые организационные и содержательные аспекты подготовки очередной российско-африканской встречи на высшем уровне, запланированной на 2022 год в одной из стран Африки».

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл консультации в МИД Египта.