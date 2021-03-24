ВОЗ: число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 8%

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Число новых случаев COVID-19 в мире за последнюю неделю стало на 8% больше, чем неделей ранее, число смертей — на 3%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Во всём мире число подтвержденных случаев COVID-19 продолжало расти четвертую неделю подряд, за последнюю неделю было зарегистрировано чуть менее 3,3 миллиона новых случаев. В то же время после шестинедельного снижения количество новых смертей вышло на плато, было зарегистрировано чуть более 60 тысяч новых смертей», — приводит РИА Новости сообщение ВОЗ.

Наиболее сильный рост числа случаев отмечался в Юго-Восточной Азии, там число заражений за семь дней выросло на 49%.

Ранее в ВОЗ назвали число сделанных прививок от коронавируса в мире.

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