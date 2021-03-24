ВОЗ: число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 8%
«Во всём мире число подтвержденных случаев COVID-19 продолжало расти четвертую неделю подряд, за последнюю неделю было зарегистрировано чуть менее 3,3 миллиона новых случаев. В то же время после шестинедельного снижения количество новых смертей вышло на плато, было зарегистрировано чуть более 60 тысяч новых смертей», — приводит РИА Новости сообщение ВОЗ.
Наиболее сильный рост числа случаев отмечался в Юго-Восточной Азии, там число заражений за семь дней выросло на 49%.
Ранее в ВОЗ назвали число сделанных прививок от коронавируса в мире.