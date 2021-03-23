НАТО намерено продолжить адаптироваться к «угрозе» со стороны России

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НАТО продолжит адаптироваться к новым вызовам и системной конкуренции, в том числе к «угрозе» со стороны России, борьбе с терроризмом и авторитарными режимами, говорится в заявлении глав МИД альянса.

«НАТО продолжит адаптироваться... Агрессивные действия России представляют угрозу евро-атлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остаётся постоянной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы... бросают вызов основанному на правилах мироустройству», — говорится в документе.

Главы МИД стран НАТО назвали трансатлантическое партнёрство «краеугольным камнем» коллективной обороны, политической сплочённости и «правил миропорядка».

При этом в заявлении вновь подчёркивается, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не несёт угрозы ни для одной страны».

Ранее в Госдепе заявили, что новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны НАТО.

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