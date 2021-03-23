В Госдуме прокомментировали заявления Байдена о Путине

Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал высказывания американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Морозов заявил, что такого не было во времена холодной войны.

«И мы, конечно, вынуждены реагировать жёстко, отозвали посла на консультации. Он, кстати, планирует быть в Госдуме 25 марта, будем с ним встречаться в рамках очередного нашего комитета по международным делам, подробно расспросим, что предпринимает посольство для того, чтобы выстроить диалог с Госдепартаментом и с Белым домом», — отметил депутат.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».