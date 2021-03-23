Российские сапёры уничтожили в Сирии пещеру боевиков

Сапёры Вооружённых сил России в Сирии уничтожили брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами.

Об этом рассказал начальник инженерных войск группировки войск Вооружённых сил России в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Пещера расположена на границе сирийских провинций Идлиб и Хама.

«Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых», — цитирует его ТАСС.

Он также рассказал, что в пещере было порядка четырёх комнат для хранения продуктов и медикаментов и размещения 20—30 боевиков.

Ранее террористы обстреляли районы Ас-Салихин и Аль-Фирдаус в сирийском Алеппо реактивными снарядами.