Российские сапёры уничтожили в Сирии пещеру боевиков
- AFP
Об этом рассказал начальник инженерных войск группировки войск Вооружённых сил России в Сирии полковник Роман Бессмертный.
Пещера расположена на границе сирийских провинций Идлиб и Хама.
«Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых», — цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что в пещере было порядка четырёх комнат для хранения продуктов и медикаментов и размещения 20—30 боевиков.
Ранее террористы обстреляли районы Ас-Салихин и Аль-Фирдаус в сирийском Алеппо реактивными снарядами.