Российские сапёры уничтожили в Сирии пещеру боевиков

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Сапёры Вооружённых сил России в Сирии уничтожили брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами.
Российские сапёры уничтожили в Сирии пещеру боевиков
  • AFP

Об этом рассказал начальник инженерных войск группировки войск Вооружённых сил России в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Пещера расположена на границе сирийских провинций Идлиб и Хама.

«Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых», — цитирует его ТАСС.

Он также рассказал, что в пещере было порядка четырёх комнат для хранения продуктов и медикаментов и размещения 20—30 боевиков.

Ранее террористы обстреляли районы Ас-Салихин и Аль-Фирдаус в сирийском Алеппо реактивными снарядами.

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