В ЕП предупредили Китай о последствиях санкций против Евросоюза

Введённые Китаем санкции против Евросоюза будут иметь последствия, заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

«Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, подкомитета по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия», — написал он в Twitter.

По его словам, депутаты ЕП подпали под санкции «за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга».

22 марта Китай объявил о введении санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В Пекине также посоветовали ЕС «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами», иначе КНР «ответит вновь».