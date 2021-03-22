Гинцбург рассказал, во сколько возможна вакцинация детей от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от коронавируса возможна с четырёх лет, точный возраст ещё определяется.

«Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17—12 или 13 (лет. — RT), мы сейчас над этим работаем с педиатрами», — приводит РИА Новости его слова.

Следующая группа, как предполагает разработчик «Спутник V», будет возрастом от 8 лет.



«Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, 3—4 года. И, возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу», — отметил он.

Также Гинцбург высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19.