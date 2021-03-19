В ВОЗ выразили сомнение в полной победе над пандемией до конца года

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сомнение в том, что до конца 2021 года удастся окончательно победить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ выразили сомнение в полной победе над пандемией до конца года
  • Reuters

«Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость», — цитирует её РИА Новости.

Вуйнович добавила, что пока рано говорить об отмене режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

«Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, всё ещё увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличение числа случаев», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что окончательной победы над пандемией коронавируса можно добиться, только объединив усилия, в том числе на международной арене.

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