Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным «в подходящее время»
- Reuters
«Байден встретится с Путиным, когда для этого будет подходящее время», — приводит Интерфакс её слова.
Ранее Байден заявил, что проведёт новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе».
Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.
Позже Путин также предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.