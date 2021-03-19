Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным «в подходящее время»

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время. Об этом заявила Bloomberg советник американского президента Карин Жан-Пьер.

«Байден встретится с Путиным, когда для этого будет подходящее время», — приводит Интерфакс её слова.

Ранее Байден заявил, что проведёт новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе».

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.

Позже Путин также предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.