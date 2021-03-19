Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Там отметили, что в стране было зарегистрировано два случая тромбоза церебральных вен через четыре — десять дней после введения препарата.

«В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», — говорится в сообщении.

Вакцинация AstraZeneca может возобновиться не ранее понедельника, 29 марта. THL пообещал сообщить о результатах расследования.

Ранее ряд стран Европы решили возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.