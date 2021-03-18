Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле провинции Килис

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Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии.
Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле провинции Килис
  • AFP

«Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено. Российская Федерация была уведомлена о том, чтобы огонь (с сирийской территории) был прекращён. По точкам, из которых, как было определено, вёлся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь», — говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

Отмечается, что турецкие военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие там продолжается.

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