Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
- РИА Новости
Суд отказал Осиповой в приостановке соответствующих обязательств, которые были условием её освобождения.
Осипова в ходатайстве в апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять условия условно-досрочного освобождения, требующие от неё способствовать приезду детей в США.
В феврале сообщалось, что Федеральный суд США повторно приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, но ей грозит заключение по решению другого суда.