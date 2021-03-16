Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США

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Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой, отбывшей срок за похищение собственного ребёнка, по привозу её несовершеннолетних детей в США, сообщает РИА Новости.
Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
  • РИА Новости

Суд отказал Осиповой в приостановке соответствующих обязательств, которые были условием её освобождения.

Осипова в ходатайстве в апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять условия условно-досрочного освобождения, требующие от неё способствовать приезду детей в США. 

В феврале сообщалось, что Федеральный суд США повторно приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, но ей грозит заключение по решению другого суда.

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