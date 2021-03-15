Более 400 рейсов отменили в Пекине из-за песчаной бури

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Более 400 рейсов отменены в столичном аэропорту Пекина (Шоуду) и международном аэропорту Дасин.

Об этом сообщает Associated Press.

«Это самая интенсивная песчаная буря, которую наша страна видела за последние десять лет, также она охватывает самую широкую территорию», — говорится в сообщении метеорологического центра.

Отмечается, что буря возникла в пустыне Гоби на территории Монголии.

Как пишет CGTN, в Монголии не менее шести человек погибли в результате стихии, более 80 считаются пропавшими без вести.

Песчаная буря затронула районы, расположенные на севере Китая.

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