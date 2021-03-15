Более 400 рейсов отменили в Пекине из-за песчаной бури

Более 400 рейсов отменены в столичном аэропорту Пекина (Шоуду) и международном аэропорту Дасин.

Об этом сообщает Associated Press.

«Это самая интенсивная песчаная буря, которую наша страна видела за последние десять лет, также она охватывает самую широкую территорию», — говорится в сообщении метеорологического центра.

Отмечается, что буря возникла в пустыне Гоби на территории Монголии.

Как пишет CGTN, в Монголии не менее шести человек погибли в результате стихии, более 80 считаются пропавшими без вести.

Powerful sandstorms have killed at least six people in #Mongolia, with over 80 people missing. The extreme weather has also affected parts of northern China. pic.twitter.com/9pLbTBDvBr — CGTN (@CGTNOfficial) March 15, 2021

Песчаная буря затронула районы, расположенные на севере Китая.