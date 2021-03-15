Более 400 рейсов отменили в Пекине из-за песчаной бури
Об этом сообщает Associated Press.
«Это самая интенсивная песчаная буря, которую наша страна видела за последние десять лет, также она охватывает самую широкую территорию», — говорится в сообщении метеорологического центра.
Отмечается, что буря возникла в пустыне Гоби на территории Монголии.
Как пишет CGTN, в Монголии не менее шести человек погибли в результате стихии, более 80 считаются пропавшими без вести.
Powerful sandstorms have killed at least six people in #Mongolia, with over 80 people missing. The extreme weather has also affected parts of northern China. pic.twitter.com/9pLbTBDvBr— CGTN (@CGTNOfficial) March 15, 2021
Песчаная буря затронула районы, расположенные на севере Китая.