В ЕС призвали к прозрачному разбирательству ситуации в Боливии

Расследование событий ноября 2019 года в Боливии, в результате которых к власти пришла недавно задержанная Жанин Аньес, должно проводится прозрачно, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Обвинения в событиях 2019 года должны разрешиться в рамках прозрачного правосудия и без политического давления», — написал Боррель в своём Twitter.

Siguiendo los eventos en #Bolivia. Las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La #UE continuará apoyando a Bolivia. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2021

По его словам, решающее значение имеют диалог и примирение.

Он заверил, что ЕС продолжит поддерживать Боливию.

Ранее министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо сообщил об аресте бывшего временного президента страны Жанин Аньес.