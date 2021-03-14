В ЕС призвали к прозрачному разбирательству ситуации в Боливии

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Расследование событий ноября 2019 года в Боливии, в результате которых к власти пришла недавно задержанная Жанин Аньес, должно проводится прозрачно, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Обвинения в событиях 2019 года должны разрешиться в рамках прозрачного правосудия и без политического давления», — написал Боррель в своём Twitter.

По его словам, решающее значение имеют диалог и примирение.

Он заверил, что ЕС продолжит поддерживать Боливию.

Ранее министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо сообщил об аресте бывшего временного президента страны Жанин Аньес.

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