В ЕС призвали к прозрачному разбирательству ситуации в Боливии
«Обвинения в событиях 2019 года должны разрешиться в рамках прозрачного правосудия и без политического давления», — написал Боррель в своём Twitter.
Siguiendo los eventos en #Bolivia. Las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La #UE continuará apoyando a Bolivia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2021
По его словам, решающее значение имеют диалог и примирение.
Он заверил, что ЕС продолжит поддерживать Боливию.
Ранее министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо сообщил об аресте бывшего временного президента страны Жанин Аньес.