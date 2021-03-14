Водомёты применены в ходе беспорядков в бельгийском Льеже
Об этом сообщает телеканал RTBF.
Отмечается, что поначалу акция носила мирный характер, но затем протестующие стали нападать на полицейских.
Полиция применила водомёты для разгона толпы, потом в ход был пущен слезоточивый газ.
Причиной проведения акции стало видео, где показано, как молодую девушку африканского происхождения задерживают «с применением силы».
Ранее шесть автомобилей и два мотоцикла были сожжены участниками беспорядков во время столкновений с полицией во французском Лионе.