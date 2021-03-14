Водомёты применены в ходе беспорядков в бельгийском Льеже

После того как акция протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже переросла в беспорядки, полиция применила водомёты и слезоточивый газ.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что поначалу акция носила мирный характер, но затем протестующие стали нападать на полицейских.

Полиция применила водомёты для разгона толпы, потом в ход был пущен слезоточивый газ.

Причиной проведения акции стало видео, где показано, как молодую девушку африканского происхождения задерживают «с применением силы».

Ранее шесть автомобилей и два мотоцикла были сожжены участниками беспорядков во время столкновений с полицией во французском Лионе.