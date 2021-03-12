Во французском Меце задержали угрожавшего убить учителя школьника

Полицейские задержали вооружённого ножом школьника, угрожавшего убить учителя, в одном из лицеев французского города Мец, передаёт телеканал BFMTV.

Сообщается, что учащегося задержали после того, как он сам сообщил полиции о своём намерении убить учителя.

По информации телеканала, правоохранительные органы исключают террористический или религиозный аспект инцидента.