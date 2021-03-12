Во французском Меце задержали угрожавшего убить учителя школьника

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Полицейские задержали вооружённого ножом школьника, угрожавшего убить учителя, в одном из лицеев французского города Мец, передаёт телеканал BFMTV.
Во французском Меце задержали угрожавшего убить учителя школьника
  • Reuters

Сообщается, что учащегося задержали после того, как он сам сообщил полиции о своём намерении убить учителя.

По информации телеканала, правоохранительные органы исключают террористический или религиозный аспект инцидента.

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