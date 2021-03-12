В Южной Корее продлен жёсткий режим социального дистанцирования

В Южной Корее на две недели продлен жёсткий режим социального дистанцирования.

Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн, сообщает ТАСС.

Продолжат действовать запрет на собрания с участием более четырех человек и ограничения на работу предприятий общественного питания.

По данным управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки в стране зарегистрированы 488 новых случаев COVID-19. Данный показатель является самым высоким за последние три недели.

Ранее в Южной Корее рассказали о ходе кампании по вакцинации от коронавируса.