В Южной Корее продлен жёсткий режим социального дистанцирования
Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн, сообщает ТАСС.
Продолжат действовать запрет на собрания с участием более четырех человек и ограничения на работу предприятий общественного питания.
По данным управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки в стране зарегистрированы 488 новых случаев COVID-19. Данный показатель является самым высоким за последние три недели.
Ранее в Южной Корее рассказали о ходе кампании по вакцинации от коронавируса.