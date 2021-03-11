Авиакомпания Royal Flight сообщила о новых правилах въезда в Турцию с 15 марта

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Авиакомпания Royal Flight информировала своих пассажиров о новых правилах въезда в Турцию.
Авиакомпания Royal Flight сообщила о новых правилах въезда в Турцию с 15 марта
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте АТОР со ссылкой на авиакомпанию, с 15 марта 2021 года для въезда в страну нужно заполнить специальную электронную анкету за 72 часа до прилёта в Турцию.

Пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство, предъявить её сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

В авиакомпании подчёркивают, что без анкеты в посадке на борт самолёта будет отказано.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-пресс-конференции высказал мнение, что цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут

В 2020 году Турция стала самым популярным зарубежным направлением у туристов из России. Всего туда съездили 12,7 млн иностранных путешественников, из них свыше 2,1 млн — россияне.

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