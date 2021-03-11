В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы видим маленькое улучшение ситуации (с коронавирусом. — RT) даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Согласно данным на 11 марта, за сутки в России выявлено 9270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 9079 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 360 823 случая COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.