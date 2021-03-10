Байден назвал историческим принятый сенатом пакет мер по экономике

Президент США Джо Байден приветствовал принятие пакета мер по поддержке американской экономики экономики объемом $1,9 трлн, который одобрила палата представителей конгресса и назвал его историческим.

«Теперь мы двигаемся вперед с ресурсами, которые нужны, чтобы привить страну, осуществить прямые выплаты в размере $1400 долларов 85% американских налогоплательщиков», — указывается в тексте заявления Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден также сообщил, что намерен подписать документ, получивший название «План спасения Америки».

Ранее сообщалось, что палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточнённый вариант пакета поддержки на $1,9 трлн.