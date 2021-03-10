Российские военные моряки отработали отражение атаки в Тартусе

Короткая ссылка
Российские военные моряки отработали отражение атаки аквалангистов-диверсантов на корабли в сирийском Тартусе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на врио начальника штаба оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан второго ранга Евгений Бендус.

«Сегодня была проведена тренировка по противодиверсионной обороне пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) «Тартус», в ходе которых отработаны мероприятия по отражению нападения подводных диверсантов с применением стрелкового оружия, взрывчатых веществ. Тренировку считаем проведенной успешно», — рассказал Бендус.

В январе сообщалось, что российские военные специалисты провели с сирийскими военнослужащими в провинции Алеппо практические занятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить