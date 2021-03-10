Российские военные моряки отработали отражение атаки в Тартусе

Российские военные моряки отработали отражение атаки аквалангистов-диверсантов на корабли в сирийском Тартусе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на врио начальника штаба оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан второго ранга Евгений Бендус.

«Сегодня была проведена тренировка по противодиверсионной обороне пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) «Тартус», в ходе которых отработаны мероприятия по отражению нападения подводных диверсантов с применением стрелкового оружия, взрывчатых веществ. Тренировку считаем проведенной успешно», — рассказал Бендус.

В январе сообщалось, что российские военные специалисты провели с сирийскими военнослужащими в провинции Алеппо практические занятия.