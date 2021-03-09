Нарышкин заявил о планах США вмешаться во внутреннюю политику Грузии

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты планируют вмешаться во внутреннюю политику Грузии.
Нарышкин заявил о планах США вмешаться во внутреннюю политику Грузии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«США ещё со времён Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что «для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций партии «Грузинская мечта».

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией в Грузии.

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