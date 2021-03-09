Нарышкин заявил о планах США вмешаться во внутреннюю политику Грузии

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты планируют вмешаться во внутреннюю политику Грузии.

Об этом сообщает ТАСС.

«США ещё со времён Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что «для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций партии «Грузинская мечта».

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией в Грузии.