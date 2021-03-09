Число случаев COVID-19 в Германии выросло на 4,2 тысячи за сутки
Число случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 4252, скончались ещё 255 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Института Роберта Коха.
По информации института, число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии в ФРГ достигло 2 509 455, скончались 72 189 пациентов с подтверждённым COVID-19.
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