Госдеп обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил разведку России в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.
Госдеп обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах
  • Reuters

«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при Госдепе) идентифицировал четыре российские онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о возможной причастности России к кампании по дезинформации о вакцинах от коронавируса западного производства.

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