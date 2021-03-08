Австралия останавливает программу оборонного сотрудничества с Мьянмой
«У Австралии была ограниченная программа двустороннего сотрудничества в области обороны с военными Мьянмы, ограниченная такими областями, как, например, обучение английскому языку. Эта программа будет приостановлена», — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.
Она отметила, что правительство Австралии выражает серьёзную обеспокоенность «в связи с военным переворотом в Мьянме, эскалацией насилия и ростом числа погибших».
Ранее США ввели торговые санкции против Минобороны и МВД Мьянмы.