Австралия останавливает программу оборонного сотрудничества с Мьянмой

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Австралия приостанавливает программу двустороннего сотрудничества с Мьянмой в области обороны из-за непрекращающегося насилия и нарушения прав гражданского населения.

«У Австралии была ограниченная программа двустороннего сотрудничества в области обороны с военными Мьянмы, ограниченная такими областями, как, например, обучение английскому языку. Эта программа будет приостановлена», — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Она отметила, что правительство Австралии выражает серьёзную обеспокоенность «в связи с военным переворотом в Мьянме, эскалацией насилия и ростом числа погибших».

Ранее США ввели торговые санкции против Минобороны и МВД Мьянмы.

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