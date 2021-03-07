Главы МИД России и Люксембурга обменялись поздравительными телеграммами

Главы МИД России и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами по случаю 130-летия установления дипломатических отношений.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в послании главы российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в середине XIX века Россия выступила одним из гарантов независимости и нейтралитета Великого Герцогства, на протяжении ряда лет представляла интересы Люксембурга на международной арене».

«Именно тогда между двумя странами установилось глубокое доверие и были заложены основы уважительных отношений, взаимовыгодного сотрудничества и дружбы. С обеих сторон выражено удовлетворение конструктивным характером российско-люксембургских связей на современном этапе, отмечено расширение взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества на благо народов России и Люксембурга», — говорится в сообщении.

Ранее Люксембург со своей стороны ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией, и документ вступил в силу 5 марта 2021 года.