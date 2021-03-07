Гватемала и Россия создадут центр мониторинга спутников
«Проект послужит развитию интереса молодых гватемальцев к науке и позволит им исследовать тему космоса», — цитирует РИА Новости пресс-атташе посольства Арсения Реброва.
Создание данного центра является центральной темой сотрудничества между гватемальским Университетом Мариано Гальвеса и российским Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ).
Ребров отметил, что российский вуз предоставил Гватемале программное обеспечение для приёма информации со студенческих спутников и наноспутников.
Ранее Гватемала зарегистрировала вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).