Гватемала и Россия создадут центр мониторинга спутников

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Гватемальский университет при поддержке России запустит центр для наблюдения за спутниками, сообщает российское посольство в Гватемале.

«Проект послужит развитию интереса молодых гватемальцев к науке и позволит им исследовать тему космоса», — цитирует РИА Новости пресс-атташе посольства Арсения Реброва.

Создание данного центра является центральной темой сотрудничества между гватемальским Университетом Мариано Гальвеса и российским Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ).

Ребров отметил, что российский вуз предоставил Гватемале программное обеспечение для приёма информации со студенческих спутников и наноспутников.

Ранее Гватемала зарегистрировала вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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