РФПИ контактирует с партнёрами из Австрии по вопросу использования «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с партнёрами из Австрии по вопросу использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Вене Льва Терехова.

«РФПИ находится в тесном контакте с партнёрами из Австрии по «Спутнику V», в ближайшее время будут согласованы новые даты переговоров», — сообщил Терехов.

Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также сообщалось, что Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V».