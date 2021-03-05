РФПИ контактирует с партнёрами из Австрии по вопросу использования «Спутника V»
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Вене Льва Терехова.
«РФПИ находится в тесном контакте с партнёрами из Австрии по «Спутнику V», в ближайшее время будут согласованы новые даты переговоров», — сообщил Терехов.
Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Также сообщалось, что Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V».