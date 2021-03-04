RT DE иронично прокомментировал статью журналиста Bild о работе сайта

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RT DE иронично прокомментировал статью журналиста Bild о деятельности сайта.
RT DE иронично прокомментировал статью журналиста Bild о работе сайта
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

В материале под названием «Тайный план России. Как путинская пропаганда хочет попасть в немецкий телеэфир... и почему это может привести к новой политической напряжённости» автор Юлиан Рёпке пишет, что Россия намерена расширить свой немецкоязычный «пропагандистский онлайн-портал RT DE» до телеканала в Германии.

«Так люди могут подумать, что мы вам платим», — прокомментировал RT DE в Twitter статью журналиста, который уже не первый раз пишет о деятельности сайта.

Ранее редакция RT DE также отреагировала на статью Der Spiegel.

«Чёрт возьми! Кто бы мог подумать? Новостной журнал Der Spiegel, который никак нельзя назвать другом российских СМИ, бесплатно рекламирует RT DE, причём в материале, замаскированном под критическую статью. Мы глубоко тронуты и снимаем шляпу», — заявили в RT DE.

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